Aspect Ventures finanziert Unternehmen mit vielfältigen Teams

Melinda Gates investiert in von Frauen gegründeten Start-Up-Fonds

New York (AFP) - Melinda Gates, Frau des Microsoft-Gründers Bill Gates, unterstützt einen von Frauen gegründeten Start-Up-Fonds. Gates gehöre zu "einigen berühmten Unterstützern" eines neuen 181 Millionen Dollar (147 Millionen Euro) schweren Fonds, der in junge Firmen investiert, teilte das Unternehmen Aspect Ventures am Dienstagabend mit. Wie viel Geld von Gates kommt, wurde nicht bekannt.

Aspect Ventures finanziert Firmen mit vielfältigen Teams © AFP

Aspect Ventures wurde 2014 von den Risikokapitalgeberinnen Theresia Gouw und Jennifer Fonstad gegründet. Bereits 2015 seien 150 Millionen Dollar für einen ersten Fonds gesammelt worden, nun sei der zweite Fonds gegründet worden, erklärte das Unternehmen.

In der Vergangenheit hat Aspect Ventures in mehrere von Frauen mitgegründete Firmen investiert, wie etwa die Plattform Urbansitter zur Suche nach Babysittern. Insgesamt hätten vier von zehn Start-Ups, die es finanziert habe, eine Frau als Gründerin, erklärte das Unternehmen.

Die Branche wird von Männern dominiert: Nach Angaben der Beratungsfirma Pitchbook sind in den USA nur elf Prozent aller Teilhaber an Kapitalbeteiligungsgesellschaften Frauen. Von dem Geld, das in den USA vergangenes Jahr in Start-Ups geflossen ist, seien außerdem nur 2,2 Prozent an von Frauen gegründete Firmen gegangen.