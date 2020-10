Pkw-Absatz insgesamt im dritten Quartal um vier Prozent gestiegen

Mercedes-Benz profitiert von hoher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Berlin (AFP) - Mercedes-Benz profitiert bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von der steigenden Nachfrage nach Elektromodellen und Plug-in-Hybriden. Das teilte der Daimler-Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Der Pkw-Absatz insgesamt stieg in Deutschland demnach im dritten Quartal um vier Prozent verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mercedes profitiert von Boom bei Elektrofahrzeugen © AFP

Verkauft wurden demnach von Juli bis September in Deutschland 84.676 Pkw. Der Absatz gewerblicher Van-Baureihen von Mercedes-Benz stieg um 17,8 Prozent auf mehr als 26.500 Fahrzeuge.

Bei Elektro-Pkw und Hybrid-Modellen gab es den Angaben zufolge sogar eine Steigerung um das Sechsfache. Der Absatz der batterieelektrisch angetriebenen Modelle e-Vito und e-Sprinter stieg im Jahresvergleich um 43 Prozent.

Bereits mehr als jedes fünfte Fahrzeug der im dritten Quartal in Deutschland verkauften Mercedes-Benz Pkw und smart Modelle war laut Unternehmensangaben ein Elektrofahrzeug oder Plug-in-Hybrid. Im September erhöhte sich der Anteil sogar auf jedes vierte Fahrzeug.

Erklärtes Ziel von Daimler ist es, bis 2030 mehr als 50 Prozent des Pkw-Absatzes mit elektrischen Fahrzeugen oder Plug-in-Hybriden zu erzielen. Für 2039 wird eine komplett CO2-neutrale Fahrzeugflotte angestrebt.