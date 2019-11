Merkel beim Festakt in Zwickau zum Start der ID.3-Produktion von Volkswagen

Zwickau (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Montag in Zwickau am Festakt zum Produktionsstart des elektrischen Volkswagen-Modells ID.3 teil (ab 11.15 Uhr, Rede 11.45 Uhr). Auch Konzernchef Herbert Diess wird in dem sächsischen Werk erwartet. Merkel besucht zudem die Fertigungslinie. Volkswagen baut für die Produktion des Modells seit rund zwei Jahren das Werk in Zwickau um, abgeschlossen sein soll der Umbau 2021.

VW-Chef Diess in einem ID3 bei der IAA © AFP

Vorgestellt hatte Volkswagen sein neues Modell bei der Automesse IAA im September, am Montag soll der ID.3 nun erstmals vom Band rollen. Der Konzern will weltweit führend bei E-Autos werden. Dafür möchte der Autobauer bis 2025 mehr als 20 elektrische Modelle anbieten und eine Million Stromer jährlich verkaufen.