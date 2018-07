Merkel besucht Milchbauernhof in Schleswig-Holstein

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Nienborstel einen Milchviehbetrieb (14.00 Uhr; Pressestatement 15.10 Uhr). Mit der Reise zum Bauernhof der Familie Trede will Merkel die Bedeutung der familiengeführten bäuerlichen Landwirtschaft unterstreichen. Der Besuch fällt in eine Zeit, in der viele Bauern wegen der Dürre große Sorgen haben.

Kanzlerin Merkel © AFP

Merkels Besuch geht auf ein Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf zurück: Bäuerin Ursula Trede hatte der Kanzlerin in der ARD-"Wahlarena" im September 2017 von den großen Sorgen der Milchbauern angesichts niedriger Milchpreise berichtet. Merkel versprach daraufhin einen Besuch. Die CDU-Vorsitzende hat diese Woche bereits zwei weitere Besuche absolviert, die auf Wahlkampfversprechen zurückgehen: In einem Altenheim in Paderborn und im Caritas-Zentrum Köln-Kalk.