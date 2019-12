Merkel empfängt Bauern und weitere Gruppen zu Agrargipfel im Kanzleramt

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Montag (10.00 Uhr) Vertreter der deutschen Bauernverbände sowie weiterer Gruppierungen zu einem Agrargipfel im Kanzleramt. Geplant sind Gespräche mit Vertretern von über 40 landwirtschaftlichen Gruppierungen. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Düngeverordnung, die wegen der zu hohen Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland verschärft werden soll. Vor wenigen Tagen hatten in Berlin 15.000 Bauern gegen die Agrarpolitik der Regierung protestiert.

Ferkel in einer Zuchtanlage © AFP

Vor dem Kanzleramt wollen Aktivisten von Greenpeace für eine Agrarwende für den Klimaschutz demonstrieren. Die Grünen kritisieren das Fehlen von Tier- und Umweltschützern bei dem Gipfel, auch die Opposition sei nicht eingeladen.