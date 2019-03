Merkel eröffnet Hannover Messe

Hannover (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet heute gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven die Hannover Messe (ab 18.00 Uhr). Schweden ist das diesjährige Partnerland der Technologiemesse, die unter anderem unter dem Motto Industrie 4.0 steht. Für den Abend ist ein bilaterales Gespräch der beiden Regierungschefs geplant.

Hannover Messe wird Sonntag eröffnet © AFP

An der Eröffnung nimmt auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teil, der die Messe zudem am Dienstag besuchen will. Die Hannover Messe gehört zu den weltweit wichtigsten Industriemessen. Erwartet werden 6500 Aussteller aus 75 Ländern. Für Besucher ist die Messe von Montag bis Freitag geöffnet.