Merkel eröffnet deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum in Berlin

Berlin (AFP) - Inmitten der sich zuspitzenden Krise zwischen Russland und der Ukraine nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute in Berlin am dritten deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) teil. Merkel eröffnet die Veranstaltung mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Wolodimir Groisman (10.05 Uhr). Der DIHK organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer, dem Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft und ukrainischen Partnern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) © AFP

Zentrales Thema sollen die Reformbemühungen vor Ort und die sich daraus ergebenden Chancen für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sein. Überschattet wird die Lage in der Ukraine derzeit von der gegenwärtige Krise zwischen Moskau und Kiew, die am Sonntag mit einer Marine-Konfrontation im Schwarzen Meer begonnen hatte und Sorge vor einer weiteren Eskalation schürt. In den Beziehungen des Westens zu Russland führt der Konflikt derzeit zu neuen Spannungen.