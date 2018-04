Merkel eröffnet gemeinsam mit Mexikos Staatschef Hannover Messe

Hannover (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet am Sonntagabend die Hannover Messe. Außer der CDU-Chefin hält bei der feierlichen Eröffnung der weltgrößten Industriemesse (ab 18.00 Uhr) unter anderem auch der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto eine Rede. Partnerland der Messe mit ihren rund 5000 Ausstellern ist in diesem Jahr Mexiko. An der Eröffnungsfeier nimmt auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teil.

Messestände auf der Hannover Messe © AFP

Am Montag öffnet die Messe für Besucher, sie endet am kommenden Freitag. Im Fokus steht bei der Hannover Messe erneut die Industrie 4.0 mit ihren Herausforderungen und Risiken. Gemeinsam mit der Hannover Messe findet die Logistik-Messe CeMAT statt.