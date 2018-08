Kanzlerin strebt engere Zusammenarbeit mit Südkaukasus-Land an

Merkel würdigt Aserbaidschan als "wichtigen Partner" bei der Energieversorgung

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Aserbaidschan an. Besonders bei der Energieversorgung sei das Land im Südkaukasus ein "wichtiger Partner" für die Europäische Union, sagte Merkel am Samstag bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern in der Hauptstadt Baku. Deutschland könne ein "guter Partner" bei der Entwicklung der aserbaidschanischen Wirtschaft sein.

Kanzlerin und Präsident am Ufer des Kaspischen Meeres © AFP

Die frühere Sowjetrepublik Aserbaidschan ist für die EU vor allem als Energielieferant interessant. Ihre Bedeutung dürfte durch die im Bau befindliche Tanap-Gaspipeline durch die Türkei noch steigen. Sie soll die europäische Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen etwas verringern.

Merkel erklärte in Baku hervor, dass bereits 150 deutsche Unternehmen in Aserbaidschan aktiv seien. Präsident Ilham Alijew habe bei der gemeinsamen Unterredung sein Interesse am Engagement weiterer Unternehmen aus Deutschland bekundet. "Das, was von deutscher Seite zu tun ist, um die Dinge zu verbessern, werden wir dann in die Wege leiten", sagte sie mit Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen.

Die Kanzlerin hob hervor, dass Aserbaidschan ein "weitgehend säkulares muslimisches Land" sei, an dessen Erfolg Deutschland Interesse habe. "Wir kennen von überall her auf der Welt, dass es auch Tendenzen zu einer sehr stärkeren Islamisierung gibt", sagte sie. "Insofern ist der wirtschaftliche Erfolg für die aserbaidschanische Bevölkerung natürlich sehr wichtig, und Deutschland kann hierbei ein guter Partner sein."

Politisch ist Aserbaidschan allerdings kein leichter Partner. Die Regierung unter dem als autoritär geltenden Staatschef Alijew steht international wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit und verbreiteter Korruption in der Kritik. Sie verweigerte dem CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler als Mitglied von Merkels Delegation die Einreise. Hintergrund sind frühere Besuche Weilers in dem zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Gebiet Berg-Karabach.

Vor ihrem Besuch in Aserbaidschan hatte Merkel bereits den beiden anderen Südkaukasus-Staaten Georgien und Armenien Besuche abgestattet. Nach einer Kranzniederlegung an der "Allee der Märtyrer" in Baku am Samstagnachmittag wollte Merkel nach Berlin zurückkehren. Die "Allee der Märtyrer" erinnert an Opfer der Sowjetherrschaft und des Berg-Karabach-Konflikts.