Messe Cebit in Hannover rückt Digitalisierung in den Fokus

Hannover (AFP) - In Hannover beginnt am Montag die Messe Cebit. Sie will in diesem Jahr die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft in den Fokus rücken. Die Digitalmesse beginnt mit einem Konferenz- und Medientag, am Abend (19.20 Uhr) hält Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Rede. Die Messehallen in der niedersächsischen Landeshauptstadt sind von Dienstag bis Freitag für Fachbesucher geöffnet.

Cebit-Vorbereitungen in Hannover © AFP

Im Laufe der Woche sind zahlreiche Vorträge von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und digitaler Gesellschaft geplant. In diesem Jahr findet die Cebit erstmals im Sommer statt wie bislang im März. In den vergangenen Jahren war die Besucherzahl der einst weltweit größten Messe ihrer Art deutlich zurückgegangenen. Die Deutsche Messe entwickelte deshalb ein neues Konzept für die Cebit.