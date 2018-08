Umstrittene Maßnahme zum Schutz von Neuwagen soll Trockenheit verschärft haben

Mexikanische Bauern werfen VW Einsatz von Hagelkanonen vor

Puebla (AFP) - Mexikanische Bauern werfen dem deutschen Autobauer VW vor, mit Maßnahmen zur Hagelabwehr im Bundesstaat Puebla eine Dürre provoziert und diese bewusst in Kauf genommen zu haben. Volkswagen de México setze Schallkanonen ein, um Neuwagen auf einem Parkplatz vor Hagelschäden zu schützen, erkärte der Behördenvertreter Rafael Ramírez am Dienstag. "Das Unternehmen kann andere Vorkehrungen treffen, um seine Autos zu schützen, aber die Menschen hier können von nichts anderem leben als ihrem Land."

Volkswagen-Werk im mexikanischen Puebla © AFP

Wenn die Hagelkanonen Schallwellen in Richtung Himmel ausstießen, "klart sich der Himmel auf und es regnet einfach nicht", sagte Bauernvertreter Gerardo Perez und warf dem Autobauer vor, die Kreisläufe der Natur zu stören. Mit sogenannten Hagelkanonen soll die Bildung von Eisklumpen zu Hagel in Gewitterwolken unterbunden werden. Wissenschaftler zweifeln allerdings an der Wirksamkeit der Geräte.

Die Bauern in der Gemeinde Cuautlancingo sind besonders von der Dürre betroffen. Seit Mai - eigentlich der Beginn der Regenzeit in Mexiko - seien nicht nur Hagelstürme verhindert worden, sondern überhaupt keine Niederschläge mehr gefallen, erklärten sie. Die Dürre betreffe rund 2000 Hektar Ackerfläche.

Den Konflikt mit den Bauernvertretern versuchte Volkswagen de México zuletzt dadurch zu entschärfen, dass die Hagelkanonen künftig nicht mehr im Automatikmodus betrieben werden sollen, sondern nur noch bei Bedarf abgefeuert werden, also wenn sich ein Hagelsturm nähert. Außerdem will der Autobauer mehr Geld in Schutzgitter als wichtigste Verteidigung gegen Hagelschäden investieren.

Die Bauern verlangen hingegen den vollständigen Verzicht auf die Kanonen. "Es ist nicht hinnehmbar, dass sie dieses Gerät weiter einsetzen, auch nicht im manuellen Modus", sagte Ramírez. "Sie respektieren ihre Nachbarn nicht."

Das Werk in Puebla ist das größte des Volkswagen-Konzerns außerhalb Deutschlands. Volkswagen de México gibt es bereits seit 1965.