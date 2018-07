Quartalsgewinn von fast neun Milliarden Dollar

Microsoft profitiert weiter stark vom Cloud-Geschäft

San Francisco (AFP) - Der Technologieriese Microsoft hat vor allem dank seines florierenden Cloud-Geschäfts ein deutliches Gewinnplus verzeichnet. Der Gewinn im abgelaufenen Quartal stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,6 Milliarden Euro), wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar.

Microsoft-Logo © AFP

Der Aktienkurs stieg nach der Veröffentlichung der Zahlen im nachbörslichen Handel um mehr als drei Prozent auf 107,80 Dollar. Microsoft habe ein "unglaubliches Jahr" hinter sich, erklärte Unternehmenschef Satya Nadella. Die "frühzeitigen Investitionen" in intelligente Cloud-Lösungen und Peripheriegeräte hätten sich ausgezahlt.

Künftig will der Konzern, der im Geschäft mit der Datenwolke mit Amazon und Google konkurriert, seine Datencenter weltweit auf 54 Regionen ausweiten. Auch in die gewinnträchtige Spiele-Sparte und den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) will Microsoft weiter investieren.