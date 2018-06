Gesetz trat vor drei Jahren in Kraft

Mieterbund beklagt fehlende Sanktionen als "große Schwachstelle" der Mietpreisbremse

Baden-Baden (AFP) - Drei Jahre nach Einführung der Mietpreisbremse beklagt der Deutsche Mieterbund die "große Schwachstelle" des Gesetzes: Es gebe keinerlei Sanktionen gegen Vermieter, die sich nicht an die Vorschriften halten, sagte der Landesvorsitzende des Mieterbundes Baden-Württemberg, Rolf Gaßmann, am Freitag im SWR. Überhöhte Mieten müsse ein Vermieter nicht zurückzahlen.

Gaßmann forderte Mieter daher auf, sich gegen hohe Mieten zu wehren - es sei ihr gutes Recht, zu verlangen, dass die Miete herabgesetzt werde. Aus Sicht des Mieterbundes gibt es "leider zu wenige Mieter, die bereit sind, mit ihren Vermietern Streit zu suchen".

Der Mieterbund-Vorsitzende in Baden-Württemberg monierte auch, dass die Mietpreisbremse nur in Stadtzentren gilt, nicht aber "an den jeweiligen Speckgürteln, also in den Gemeinden am Stadtrand". Dort könne der Vermieter verlangen, was er will.

Die im Juni 2015 eingeführte Mietpreisbremse deckelt in Gebieten mit einem "angespannten Wohnungsmarkt" die Kosten bei Neu- oder Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent. Die Vergleichsmiete wird dabei auf Basis abgeschlossener Mietverträge aus den vorangegangenen vier Jahren berechnet. Sie gilt als weitgehend wirkungslos.

Bundesverbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) hat bereits eine Verschärfung angekündigt, die noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Die Mieter sollen damit ein Instrument an die Hand bekommen, "um bei den schwarzen Schafen und den Vermietern Einspruch einzulegen", sagte Barley vor einigen Wochen. Modernisierungen sollen nicht mehr so stark auf die Mietpreise durchschlagen.

Der wohnungspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Chris Kühn, kritisierte, Barley kündige seit Monaten Nachbesserungen an, doch bisher gebe es noch nicht einmal einen Referentenentwurf. "Wie sie das in den wenigen verbleibenden Wochen vor der Sommerpause noch schaffen will, ist schleierhaft."