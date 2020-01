Johnsons Regierung kündigt deutliche Erhöhung ab April an

Mindestlohn in Großbritannien steigt im nächsten Jahr um 6,2 Prozent

London (AFP) - In Großbritannien wird der Mindestlohn im nächsten Jahr deutlich erhöht. Wie die Regierung von Premierminister Boris Johnson am Dienstag ankündigte, wird der Mindestlohn ab April um 6,2 Prozent auf 8,72 Pfund (10,27 Euro) für alle Beschäftigten über 25 Jahre erhöht. Johnsons konservative Regierung sprach von der deutlichsten Erhöhung des Mindestlohns seit 2016.

Der britische Premier Johnson © AFP

Den Regierungsangaben zufolge werden drei Millionen Menschen von der Erhöhung profitieren. Die jährliche Inflationsrate in Großbritannien liegt derzeit bei 1,5 Prozent.

Johnson hatte die Wahl am 12. Dezember deutlich gewonnen, wobei er sich die Unterstützung von Arbeitern in traditionell eher links wählenden Regionen wie in Nordengland sichern konnte. Sein zentrales Wahlkampf-Versprechen war aber der EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Januar.