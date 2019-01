Wasser mit wenig Kohlensäure am beliebtesten

Mineralwasser-Absatz 2018 um 5,3 Prozent auf neuen Spitzenwert gestiegen

Bonn (AFP) - Verbraucher in Deutschland lieben ihr Mineralwasser: Der Absatz der deutschen Mineralbrunnen betrug im vergangenen Jahr rund 11,7 Milliarden Liter, wie deren Verband am Dienstag mitteilte. Das war ein Plus von 5,3 Prozent und ein neuer Spitzenwert. Der Gesamtabsatz, der zusätzlich Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke berechnet, stieg um 5,1 Prozent auf 15,2 Milliarden Liter.

Mineralwasser-Absatz gestiegen © AFP

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser lag 2018 bei 150,5 Litern - nach 144,3 Litern im Jahr zuvor. Die beliebteste Sorte war Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, gefolgt von Wasser mit normaler Kohlensäure. Den größten Zuwachs (plus 15,4 Prozent) gab es bei Mineralwasser mit Aroma, wie der Verband mitteilte.

Verbandsgeschäftsführer Udo Kremer unterstrich das Nachhaltigkeitsprinzip der Branche. Das gelte sowohl für die Bewirtschaftung der Ressourcen als auch für die Getränkeverpackungen. Sowohl im Mehrweg- als auch im Einwegbereich habe Deutschland ein "hervorragend funktionierendes Pfandsystem", sagte Kremer. Es sei ein "weltweites Vorbild für die Rückführung und Verwertung von Getränkeflaschen".