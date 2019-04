Crew konnte Maschine trotz Notfallprozeduren nicht unter Kontrolle bringen

Ministerin: Boeing soll Steuerungssystem für Boeing 737 MAX überarbeiten

Addis Abeba (AFP) - Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien hat die äthiopische Regierung den US-Flugzeugbauer zu einer Überarbeitung des Steuerungssystems bei dem Flugzeugtyp aufgefordert. Boeing müsse die Steuerungsautomatik überarbeiten, sagte Verkehrsministerin Dagmawit Moges am Donnerstag bei der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse nach dem Unglück vom 10. März.

Trümmer an der Absturzstelle © AFP

Die Maschine mit 157 Menschen an Bord sei abgestürzt, obwohl die Piloten sämtliche Notfall-Anweisungen des Herstellers "wiederholt" befolgt hätten, sagte Moges. Trotz Einhaltung der Notfall-Prozeduren sei es ihnen nicht gelungen, die Maschine unter Kontrolle zu bringen.

Die Maschine der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines war am 10. März kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Experten vermuten, dass die Katastrophe mit der eigens für die Boeing 737 MAX entwickelten Steuerungsautomatik MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) zusammenhängen könnte. Das System drückt bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten.

Auch beim Absturz einer Boeing 737 MAX 8 im vergangenen Oktober vor der indonesischen Insel Java mit 189 Toten soll das MCAS eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben. Wegen der beiden Katastrophen müssen derzeit sämtliche Flugzeuge dieses Typs weltweit am Boden bleiben.