Einsatz von "Bed Bugs Team" in Frankfurt am Main kostet 106 Euro für drei Koffer

Mit Spürhunden gegen Bettwanzen im Urlaubsgepäck

Frankfurt/Main (AFP) - Wer sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Sicherheit vor unerwünscht mitgebrachten Bettwanzen wiegen will, kann an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main künftig auf die Spürnase speziell ausgebildeter Hunde vertrauen. Für 106 Euro für drei Koffer können Reisende ab sofort die Dienste des "Bed Bugs Teams" in Anspruch nehmen, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mitteilte. Jeder weitere Koffer kostet 29 Euro.

Bettwanzen © AFP

Bettwanzen seien "ein unliebsames, aber kein seltenes Urlaubsmitbringsel", erklärte das Unternehmen. Für die speziell ausgebildeten Hunde mit ihrem feinen Geruchssinn sei das Aufspüren der kleinen Blutsauger kein Problem. Seit 2016 ist das "Bed Bugs Teams" bereits am Frankfurter Flughafen im Einsatz; bislang suchten die fünf Hundeführer und fünf Spürhunde des Teams allerdings lediglich Hotels und Flugzeuge auf die Parasiten ab.

Um die Dienste der Spürhunde in Anspruch zu nehmen, sollten Reisende bis zu drei Tage vor ihrer Rückkehr eine E-Mail an senden und dort Angaben zu ihrer Flugnummer und ihrer Ankunftszeit machen, erklärte Fraport. Falls die Hunde dann tatsächlich anschlagen sollten, gebe es die Möglichkeit, einen am Flughafen ansässigen Kammerjäger zu bestellen, der die Insekten dann bekämpfe.

Die Bettwanze (Cimex lectularius) ist über weite Teile der Erde verbreitet. Die nachtaktiven Parasiten ernähren sich vom Blut etwa von Menschen oder Haustieren.