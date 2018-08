Aktivisten werfen Konzern Provokation und "unnötige Eskalation" vor

Mitglieder der Kohlekommission protestieren in Hambach gegen RWE-Abholzungspläne

Berlin (AFP) - Mehrere Mitglieder der Kohlekommission haben am Montag im Hambacher Forst gegen die Abholzungspläne des Energiekonzerns RWE protestiert. Sie forderten das Unternehmen auf, auf die im Herbst geplante Rodung zu verzichten und den Ergebnissen der Kommission nicht vorzugreifen, wie sie in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. An der Protestaktion, in deren Rahmen die Aktivisten Baumpatenschaften übernahmen, nahmen unter anderem Vertreter der Organisationen BUND und Greenpeace teil.

BUND-Mitglieder halten im Hambacher Forst ein Transparent © AFP

Auch der Deutsche Naturschutzring, Betroffene des Braunkohletagebaus sowie der Landesverband Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen waren vertreten. Sie forderten die Bundesregierung auf, "ihr ganzes Gewicht in die Waagschale" zu werfen, um RWE zur Umkehr zu bewegen. Die Teilnehmer am Protest sitzen alle in der Kohlekommission, die bis zum Jahresende einen sozialverträglichen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen soll.

RWE hatte kürzlich angekündigt, im Herbst rund 100 Hektar Wald im Hambacher Forst für den Braunkohleabbau abholzen zu wollen. Viele Teilnehmer fordern ein Moratorium, solange die Kommission tagt, und werfen RWE "Provokation" und eine "unnötige Eskalation" vor. Das Ziel der Kohlekommission, der "gesellschaftliche Konsens über einen sozial gerechten und klimaverträglichen Kohleausstieg", werde durch das Verhalten von RWE "akut gefährdet", erklärte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger.

Der Konzern hatte seine Entscheidung zur Abholzung damit verteidigt, dass diese für den kurzfristigen Fortgang des Tagebaus Hambach erforderlich sei. Es helfe niemandem, wenn der Betrieb lahmgelegt werde. Die Rodungssaison soll im Oktober beginnen. Nach Angaben der Polizei machten sich am Montag Vertreter mehrerer Landesministerien sowie der betroffenen Städte der Region ein Bild von der Lage in dem Wald. Demnach verlief die Begehung "ohne Zwischenfälle".

Im Hambacher Forst herrscht seit Jahren ein Kleinkrieg zwischen Umweltschützern und RWE. Kohlegegner halten seit geraumer Zeit einen Waldabschnitt besetzt, immer wieder kam es zu Anzeigen wegen Gewalt zwischen Umweltschützern sowie Sicherheitsdiensten von RWE und der Polizei.