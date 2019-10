Schweres Fahrzeug kommt auf Bundesstraße von der Fahrbahn ab

Müllwagen umgekippt - Drei Verletzte bei Unfall in Essen

Essen (AFP) - Bei einem Müllwagen-Unfall sind am Montag in Essen die drei Insassen des schweren Fahrzeugs verletzt worden. Der Müllwagen war nach Feuerwehrangaben auf einer Bundesstraße aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Meter Leitplanke abgerissen und war dann auf die Seite gestürzt.

Die drei Verletzten wurden nach notärztlicher Untersuchung in Kliniken gefahren. Eine Passantin nahm das Geschehen so mit, dass sie ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.