Busse und Radverkehr bekommen Vorrang

Münchner Stadtrat beschließt Verkehrswende

München (AFP) - Der Münchner Stadtrat hat eine umfassende Verkehrswende für die bayerische Landeshauptstadt beschlossen. In der Vollversammlung am Mittwoch stimmte eine Mehrheit dafür, dem öffentlichen Verkehr, Radfahrern und Fußgängern den Vorzug vor dem Autoverkehr in der bayerischen Landeshauptstadt zu geben. Die Innenstadt soll gleichzeitig autoarm und verkehrsberuhigt werden.

Das rot-schwarz regierte München setzt damit vor allem beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf mehr Busverkehr. Es sollen neue Expressbuslinien eingerichtet und mehr eigene Busspuren geschaffen werden. Außerdem soll es weitere Radschnellwege geben. Bis Ende Juni muss das zuständige Referat für Stadtplanung und Bauordnung konkrete Vorschläge vorlegen.

Der Grundsatzbeschluss für eine Verkehrswende steht im Zusammenhang mit dem Projekt Modellstadt München 2030. Bis dahin soll die Mobilität in der seit Jahren stark wachsenden bayerischen Landeshauptstadt neu strukturiert werden.