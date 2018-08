Konzern zieht Konsequenz für Investitionen und Versicherung

Munich Re steigt aus der Kohle aus

München (AFP) - Der Rückversicherer Munich Re steigt angesichts der Sorge vor den Folgen des Klimawandels bei seiner Geschäfts- und Kapitalanlagestrategie aus der Kohle aus. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Montag berichtete, will der Münchner Konzern die eigene Klimastrategie an das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens knüpfen. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Joachim Wenning in einem Gastbeitrag für die Zeitung an.

Braunkohletagebau in Brandenburg © AFP

Wenn es nicht gelinge, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen, müsse mit teuren und gesellschaftlich einschneidenden Folgen gerechnet werden, schrieb Wenning. Munich Re wolle daher weder in Aktien noch in Anleihen von Unternehmen investieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erzielten. "Und wir werden im Einzelrisikogeschäft, wo wir die Risiken genau sehen können, im Grundsatz künftig keine neuen Kohlekraftwerke oder -minen in Industrieländern mehr versichern", fügte er hinzu.

Munich Re ist nicht der erste Versicherer, der aus dem Kohlegeschäft aussteigt. Zuvor hatten bereits Versicherer wie Axa, Allianz und Zurich ähnliche Pläne verkündet.