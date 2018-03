Unternehmen plant Direktplatzierung

Musikstreamingdienst Spotify kündigt Gang an New Yorker Börse an

New York (AFP) - Der weltgrößte Musikstreamingdienst Spotify hat seinen mit Spannung erwarteten Börsengang angekündigt. Das schwedische Unternehmen teilte am Mittwoch mit, es werde an der New Yorker Börse Aktien im Wert von etwa einer Milliarde Dollar (rund 814 Millionen Euro) platzieren. Es war seit geraumer Zeit erwartet worden, dass Spotify sich aufs Börsenparkett wagen würde.

Aus den bei der US-Börsenaufsicht (SEC) eingereichten Dokumenten geht hervor, dass Spotify den Wert des Unternehmens auf 23,4 Milliarden Dollar schätzt. Demnach will das Unternehmen keine neuen Aktien ausgeben, sondern bestehende Anteile an der Börse platzieren. So sollen die Gründer und Investoren die Kontrolle behalten. Zudem sollen Kosten für die Beteiligung von Banken an der Emission vermieden werden.

Streaming habe den Zugang vieler Menschen zur Musik verändert, und "wir glauben, dass es eine unerschlossene weltweite Hörerschaft mit erheblichem Wachstumspotenzial gibt", erklärte Spotify-Mitgründer und -Firmenchef Daniel Ek. Der 35-Jährige nannte das Online-Netzwerk Facebook mit rund zwei Milliarden Nutzern und die Plattform YouTube als Beispiele für Internetfirmen mit einer "weltweiten Reichweite".

Spotify ist unangefochtener Marktführer unter den Streamingdiensten. Gegründet im Jahr 2006, nahm es 2008 den Betrieb auf und zählt mittlerweile nach eigenen Angaben 159 Millionen monatliche Nutzer, davon 71 Millionen zahlende Abonnenten. Es ist in 61 Ländern erhältlich und hat laut Ek selbst in entwickelten Märkten noch Wachstumschancen. So höre der Durchschnitts-US-Bürger 32 Stunden pro Woche Musik.

Spotify ist doppelt so groß wie der stärkste Rivale Apple Music. Das Angebot des US-Technologiekonzerns hat derzeit zwar nur rund 30 Millionen zahlende Abonnenten, es existiert aber erst seit 2015 und wuchs seitdem rasant.