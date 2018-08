Tweets sorgen für Verwirrung im Handel

Musk visiert Börsenausstieg von Tesla an

New York (AFP) - Tesla-Chef Elon Musk fasst den Rückzug des US-Elektroautobauers von der Börse ins Auge. Entsprechende Planungen gab er am Dienstag zunächst im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt, später verbreitete er dazu dann auch eine offizielle Firmenmitteilung. Wegen Unsicherheiten über die Pläne des Unternehmens setzte die New Yorker Börse den Handel mit der Tesla-Aktie zeitweise aus.

Elon Musk erwägt einen Börsenausstieg von Tesla © AFP

Musks erste Tweets zum möglichen Tesla-Börsenabschied kamen als Überraschung. Dass er seine Überlegungen während des Börsenhandels verbreitete, stellte zudem einen Bruch der Konventionen dar. Mit wichtigen Mitteilungen warten die börsennotierten Unternehmen üblicherweise bis nach Handelsschluss. Dass Musk auf Twitter gerne Scherze reißt und polemisiert, verstärkte an der Börse die Unsicherheiten hinsichtlich der Zuverlässigkeit seiner Kurzbotschaften zum Börsenausstieg.

Musk hatte seine Serie von Tweets zur Zukunft von Tesla am Dienstag mit der Botschaft begonnen, dass er einen Abschied vom Parkett "erwägt". Später schob er diverse Details nach: Die Investoren sollten möglichst an Bord bleiben, für sie könnte nach dem möglichen Ausstieg aus dem Börsengeschäft vielleicht ein Sonderfonds geschaffen werden. Er sicherte zu, dass er die Vermögenswerte der Investoren schützen wolle.

Auch ließ Musk wissen, dass er nach dem denkbaren Ausstieg aus dem Börsengeschäft die Firma weiter leiten wolle. Auf die entsprechende Frage eines anderen Twitter-Nutzers antwortete er: "Kein Wechsel."

Nach den ersten Musk-Tweets über den anvisierten Börsenabschied legte die Tesla-Aktie deutlich zu. Vor der kurzzeitigen Unterbrechung des Handels stieg sie um 7,4 Prozent. Den Handelsstopp begründete die New Yorker Börse damit, dass eine offizielle Mitteilung des Unternehmens abgewartet werden solle.

Diese kam dann wenig später. Tesla bestätigte die Pläne für einen möglichen Börsenausstieg. Die letzte Entscheidung solle in einer Abstimmung der Anteilseigner getroffen werden, teilte die Firma in einem Eintrag im Internet mit. Musk erläuterte in der Mitteilung, er wolle das optimale "Umfeld" für seine Elektroautofirma schaffen. "Die erratischen Bewegungen" der Aktie könnten eine Störung für die Arbeit der Tesla-Beschäftigten darstellen.

Nach der offiziellen Mitteilung stieg die Tesla-Aktie weiter an. Über den gesamten Tagesverlauf legte sie um 11,0 Prozent zu, um zum Handelsschluss bei 379,57 Dollar zu liegen. Den Rückkaufpreis pro Anteil bei einem Börsenabschied hatte Musk zuvor auf Twitter mit 420 Dollar beziffert. Er erklärte auch, dass die Finanzierung der möglichen Rückkaufoperation "gesichert" sei.

Näher äußerten sich Musk und sein Unternehmen dazu allerdings zunächst nicht. Es gab folglich viele Spekulationen darüber, woher Musk die Gelder für die anvisierte gigantische Transaktion nehmen will.

Ein Aktienpreis von 420 Dollar würde einen Gesamtwert des Unternehmens von mehr als 71 Milliarden Dollar ergeben. Die gerade einmal 15 Jahre alte Elekroautofirma wäre damit rund 20 Milliarden Dollar mehr wert als der vor mehr als hundert Jahren gegründete US-Autobauer General Motors (GM).

Tesla war 2010 an die Börse gegangen, Musk hält selbst knapp 20 Prozent der Anteile. Mit den Praktiken des Börsengeschäfts hat er jedoch immer wieder öffentlich gehadert. So kritisierte er den "short sell" von Tesla-Aktien - also die Praxis, dass Aktien vorübergehend abgestoßen werden, um sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Auf der Produktionsseite liegt die Priorität für Tesla derzeit auf einem beschleunigten Output des Models 3. Mit dem Wagen will Musk den Massenmarkt erobern, er soll umgerechnet 30.000 Euro kosten. Im Juli hatte das Unternehmen seine Produktionsziele erstmals erreicht, nachdem es sie vorher wiederholt verfehlt hatte.