Umweltschützer wollen sofortige Unterbrechung der Baggerarbeiten erreichen

Nabu legt Verfassungsbeschwerde gegen Bau der Pipeline Nord Stream 2 ein

Berlin (AFP) - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Beschwerde eingereicht, um den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu stoppen. Nabu forderte bis zu einer Entscheidung in Karlsruhe eine sofortige Unterbrechung der Baggerarbeiten in der Ostsee, wie die Umweltschützer am Dienstag mitteilten. Vor einem Monat hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald einen vorläufigen Baustopp abgelehnt.

Bagger arbeiten im Greifswalder Bodden am Unterwassergraben für die Pipeline Nord Stream 2 © AFP

Im März hatte der Nabu in einem Eilverfahren Klage gegen den Bau der Pipeline eingereicht. Dieses Eilverfahren hatte das OVG Greifswald Anfang Juni abgelehnt, weil die Abwägung der verschiedenen Seiten zu schwierig für so ein schnelles Verfahren seien. Es wird nun in einem Hauptverfahren verhandelt, dass sich über Monate bis Jahre strecken kann. Seit Mai sind allerdings die Bagger im Greifswalder Bodden an der Arbeit.

Der Nabu ist der Ansicht, dass durch den Bau der neuen Pipeline zwischen Russland und Deutschland gefährdete Meerestiere und -pflanzen geschädigt werden. Die Pipeline sei außerdem nicht nötig, um die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Erdgas zu gewährleisten.

Die Pipeline, die parallel zur bestehenden ersten Nord-Stream-Röhre verläuft, sorgt auch für diplomatischen Ärger mit osteuropäischen EU-Partnern. Diese fühlen sich durch die Direktverbindung übergangen und werten Nord Stream nicht als wirtschaftliches, sondern als geopolitisches Projekt. Erst am Montag hatte Estlands Außenminister Sven Mikser das Projekt als "Hebel für Russland, um in die europäische Politik einzugreifen" bezeichnet.