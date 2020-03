Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht in neuem Stellenindex berücksichtigt

Nachfrage nach Arbeitskräften erneut gesunken

Nürnberg (AFP) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist erneut gesunken. Der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) monatlich ermittelte Stellenindex (BA-X) sank von Februar bis März um drei Punkte auf 113 Punkte, wie die Behörde am Montag mitteilte. In dieser Entwicklung seien allerdings die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Einschränkungen noch nicht enthalten.

Schild einer Agentur für Arbeit © AFP

Mit dem erneuten Rückgang setzte sich der Trend des vergangenen Jahres fort. Hintergrund hierfür sei die schwächere wirtschaftliche Entwicklung, die mit einem nachlassenden Arbeitskräftebedarf der Unternehmen einhergehe. Mit einem Minus von 20 Punkten unterschreite der BA-X seinen Vorjahreswert deutlich.

Mit Ausnahme des Gesundheits- und Sozialwesens habe die Nachfrage nach Arbeitskräften in allen Branchen, besonders aber bei Verkehr und Logistik, der Zeitarbeit oder dem Verarbeitenden Gewerbe weiter und teilweise deutlich nachgelassen.