Stellenindex der Arbeitsagentur erreicht Werte wie im Januar und Februar

Nachfrage nach Arbeitskräften im März weiter hoch

Nürnberg (AFP) - Die gute Konjunktur der vergangenen Jahre wirkt auf dem Arbeitsmarkt fort: Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte, ist die Beschäftigung auch weiterhin auf einem historischen Höchststand. In der Mehrzahl der Branchen fällt der Bedarf an neuen Mitarbeitenden demnach weiterhin höher aus als im Vorjahresmonat. Der Stellenindex der Behörde hielt im März mit 255 Punkten das hohe Niveau der Vormonate Januar und Februar.

Nachfrage nach Arbeitskräften im März weiter hoch © AFP

Die gute Beschäftigungslage führt laut BA dazu, dass mehr Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln. Dies trage zu einem hohen Stand an zu besetzenden Arbeitsstellen bei. Zudem erhöhe die wachsende Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung den Bedarf. In technischen Berufen, in Bauberufen sowie in manchen Gesundheits- und Pflegeberufen gebe es Engpässe.