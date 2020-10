Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit aber weiterhin unter Vorjahreswert

Nachfrage nach Arbeitskräften zieht merklich an

Nürnberg (AFP) - Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften hat im Oktober angezogen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg von September bis Oktober "merklich" um vier Punkte auf 98 Punkte, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Den Vorjahreswert unterschreitet der BA-X jedoch immer noch deutlich um 23 Punkte. Der Index beruht auf den bei der Bundesarbeitsagentur gemeldeten Stellenangeboten.

Logo der Bundesagentur für Arbeit © AFP

In der momentan wirtschaftlich angespannten Lage wechselten Beschäftigte seltener ihren Arbeitsplatz, erläuterte die Bundesarbeitsagentur. Diese niedrigere Fluktuation trage neben dem zurückhaltenden Personalbedarf der Unternehmen dazu bei, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Stellen zu besetzen seien.

Der im Vergleich zum Vorjahresmonat niedrigere Bestand an gemeldeten Stellen betraf alle Branchen. Vor allem in der Industrie und im Handel, aber auch in der Zeitarbeit und sonstigen Dienstleistungsbranchen wurden im Oktober aber "erkennbar" mehr Arbeitskräfte nachgefragt als noch im September, wie die Arbeitsagentur erklärte.