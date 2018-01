Nutella-Hersteller zahlt umgerechnet 2,3 Milliarden Euro

Nestlé verkauft Süßwarensparte in den USA an Ferrero

Genf (AFP) - Ferrero übernimmt das Süßwarengeschäft des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé in den USA. Der Verkauf an den italienischen Süßwarenriesen werde bis Ende März abgeschlossen, teilte Nestlé am Dienstag mit. Der Nutella-Hersteller zahlt demnach 2,8 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) in bar für die Übernahme. Ferrero steigt damit zur Nummer drei auf dem US-Süßwarenmarkt auf.

Ferrero übernimmt Nestlés US-Süßwarensparte © AFP

Nestlé-Chef Mark Schneider erklärte, der Verkauf ermögliche seinem Unternehmen eine Weiterentwicklung des Produktangebots etwa in den Bereichen Heimtierbedarf, Wasser, Kaffee, Tiefkühlkost und Babynahrung. Nestlés US-Süßwarensparte erzielte 2016 einen Jahresumsatz von 900 Millionen Franken, dies entsprach rund drei Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens in den USA.

Ferrero zeigte sich am Dienstag erfreut über den Erwerb von "mehr als 20 historischen und sehr bekannten amerikanischen Marken" wie Crunch und Butterfinger. Der italienische Konzern versucht seit einem Jahr, seine Präsenz in den USA auszuweiten. Im vergangenen Jahr hatte Ferrero bereits die US-Konkurrenten Ferrara Candy Company und Fannie May übernommen.