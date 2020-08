Lebensmittelriese bietet 2,1 Milliarden Euro

Nestlé will US-Allergiespezialisten Aimmune Therapeutics kaufen

Vevey (AFP) - Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé will den US-Allergiespezialisten Aimmune Therapeutics kaufen. Nestlé biete 2,6 Milliarden Dollar (2,1 Milliarden Euro), teilte das Unternehmen am Montag mit. Nestlés Tochter Health Science besitzt bereits einen Anteil von 25,6 Prozent an der kalifornischen Firma.

Logo von Nestlé am Hauptsitz in Vevey © AFP

Aimmune Therapeutics entwickelt und verkauft Mittel gegen Lebensmittelallergien. Im Januar hatte die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA das Mittel Palforzia genehmigt, das bei Kindern von vier bis 17 Jahren allergische Reaktion auf Erdnüsse verringert. Nestlé will den Kauf von Aimmune Therapeutics im vierten Quartal dieses Jahres abschließen.