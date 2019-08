Stündlich aktualisierte Daten und Warnhinweise bei besonders schlechter Luft

Neue App des Umweltbundesamts liefert Informationen zur Luftqualität

Dessau (AFP) - Das Umweltbundesamt will mit einer neuen App über die Luftqualität in Deutschland informieren. Die Anwendung mit dem Namen "Luftqualität" liefert stündlich aktualisierte Daten zur Belastung mit Feinstaub, Stickoxiden und Ozon an mehr als 300 Messstationen bundesweit, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Zudem wird für die schnelle Übersicht eine Bewertung von "sehr gut" bis "sehr schlecht" angezeigt.

Abhängig von den gemessenen Werten gibt die App auch Gesundheitstipps zu Aktivitäten im Freien, wie das Umweltbundesamt weiter mitteilte. Eingestellt werden kann zudem der Empfang von Warnhinweisen, um schlechte Messwerte sofort angezeigt zu bekommen. Die App ist den Angaben zufolge werbefrei und kostenlos für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar.