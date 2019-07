Anbau für die geschäftige Sommerzeit

Neue Kontrollstellen sollen Wartezeiten am Frankfurter Flughafen verkürzen

Frankfurt/Main (AFP) - Der Flughafen Frankfurt am Main hat für die Hauptreisewelle im Sommer neue Kontrollstellen eingerichtet. Die Betreibergesellschaft Fraport und die Bundespolizei eröffneten am Mittwoch die sieben zusätzliche Kontrollspuren in einem Anbau des Flugsteigs A. Die neuen Kontrollstellen sollen für kürzere Wartezeiten sorgen.

Kontrolleure durchsuchen Gepäck © AFP

Reisende können den Angaben zufolge ihr Handgepäck parallel auflegen und sich innerhalb einer Spur auch überholen. Die Kontrolleure wiederum haben mehr Plätze für die Auswertung der Röntgenbilder und die manuelle Nachkontrolle.

Im Oktober wird die Anbauhalle laut Fraport noch einmal geschlossen und komplett fertiggestellt. Ab Sommer kommenden Jahres soll sie dann wieder in Betrieb gehen - diesmal dauerhaft. Insgesamt betreibt die Bundespolizei aktuell 186 Kontrollspuren am Flughafen Frankfurt.