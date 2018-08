Neue Strafzölle im Handelsstreit zwischen den USA und China treten in Kraft

Washington (AFP) - Im Handelskonflikt zwischen den USA und China treten am Donnerstag neue gegenseitige Zölle in Kraft. Die Strafzölle der USA sehen Aufschläge auf chinesische Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar (knapp 14 Milliarden Euro) vor. Sie sind Teil eines Strafzollpakets von 50 Milliarden Dollar, von denen Zölle auf Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar bereits Anfang Juli verhängt worden waren. China hatte Gegenmaßnahmen im gleichen Umfang angekündigt.

Hafen im chinesischen Zhangjiagang © AFP

Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt befinden sich seit Monaten in einem Handelsstreit, der weltweit die Furcht vor einem globalen Konjunktureinbruch schürte. Die USA werfen China unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor, Präsident Donald Trump stört sich zudem am seiner Auffassung nach zu hohen Defizit der USA im Handel mit China. Parallel zu den neuen Zöllen finden derzeit in Washington zum ersten Mal seit Juni formelle Gespräche beider Seiten über den Handelsstreit statt. China äußerte sich im Vorfeld optimistisch, Trump dämpfte aber die Erwartungen.