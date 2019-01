US-Metropole strebt für dieses Jahr 67 Millionen Besucher an

Neuer Besucherrekord für New York - 2018 kamen 65,2 Millionen Gäste

New York (AFP) - Neuer Besucherrekord für New York: Die US-Metropole hat im vergangenen Jahr 65,2 Millionen Besucher empfangen und damit mehr als je zuvor. Laut den neuen Zahlen der Tourismus-Marketingagentur NYC & Company kamen 2018 rund 51,6 Millionen US-Bürger und 13,5 Millionen Ausländer in die Großstadt.

Empfäng New-York-Besucher: Die Freiheitsstatue © AFP

Bei den Ausländern stellten die Briten mit 1,24 Millionen Besuchern die größte Gruppe, es folgten Chinesen (1,1 Millionen), Kanadier (eine Million), Brasilianer (920.000) und Franzosen (807.000). Die Tourismusbranche in New York beschäftigt rund 391.000 Menschen. Im kommenden Jahr strebt die US-Metropole 67 Millionen Besucher an.

Laut dem jährlichen Ranking Global Destination Cities von Mastercard steht New York bei den Städten mit den meisten ausländischen Besuchern auf Platz 6. An erster Stelle landet Bangkok, vor London, Paris, Dubai und Singapur.