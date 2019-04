Neuer Istanbuler Flughafen nimmt vollen Betrieb auf

Istanbul (AFP) - Nach mehrfacher Verzögerung wird der neue Istanbuler Flughafen heute seinen vollen Betrieb aufnehmen. Zwar war er bereits zum Nationalfeiertag am 29. Oktober von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeweiht worden, doch waren da noch viele Teile der Anlage im Bau. Erst jetzt wird der Flugbetrieb komplett vom bisherigen Atatürk-Flughafen verlegt. Binnen zehn Jahren soll der neue Großflughafen zum größten der Welt werden.

Istanbuler Flughafenhalle bei der Zeremonie im Oktober © AFP

Mit einer Fläche von 76 Quadratkilometern wird der neue Flughafen langfristig drei Mal so groß wie der Atatürk-Flughafen sein. Nach Fertigstellung der letzten Baustufe 2028 soll die Zahl der Passagiere auf 200 Millionen steigen; derzeit ist gemessen am Passagieraufkommen Atlanta in den USA mit gut 100 Millionen Passagieren die Nummer eins. Der alte Flughafen, der wegen seiner Lage in der Stadt nicht erweiterbar war, soll nach dem großen Umzug nur noch für Geschäfts- und Frachtflüge sowie Flugmessen genutzt werden.