Neuer Renault-Chef de Meo stellt Krisenstrategie vor

Paris (AFP) - Der französische Autobauer Renault stellt am Donnerstag seine Strategie gegen die Absatzkrise in der Corona-Pandemie vor (08.00 Uhr). Der neue Konzernchef Luca de Meo präsentiert den Plan namens "Renaulution" - ein Wortspiel aus Renault und Revolution - am Firmensitz bei Paris. Die Strategie sieht einen Ausbau der Elektromobilität vor sowie eine höhere Profitabilität. De Meo steht seit Juli an der Spitze von Renault und leitete zuvor die spanische Volkswagen-Tochter Seat.

Neuer Chef bei Renault: Luca de Meo © AFP

Die Corona-Pandemie hat Renault härter getroffen als andere Fahrzeughersteller: Im vergangenen Jahr brachen die Verkäufe um mehr als ein Fünftel ein. Bereits im Sommer hatte der Konzern den Abbau von weltweit 15.000 Stellen bekannt gegeben.