Regierungschefin Ardern verkündet Verbot

Neuseeland will Einweg-Plastiktüten schrittweise abschaffen

Wellington (AFP) - Neuseeland will künftig Einweg-Plastiktüten verbieten. "Wir schaffen Einweg-Plastiktüten schrittweise ab, um besser auf unsere Umwelt zu achten und Neuseelands sauberen, grünen Ruf bewahren können", erklärte Regierungschefin Jacinda Ardern am Freitag. Sie verwies auf "hunderte Millionen" Einweg-Plastiktüten, die pro Jahr verwendet würden und vielfach im Meer landeten. Einweg-Plastiktüten zählen zu den häufigsten Dingen, die in Müll an Neuseelands Küsten gefunden werden.

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern © AFP

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßte die Entscheidung der neuseeländischen Regierung zur Einführung eines Verbots. Dies sei ein "wichtiger erster Schritt" zum Schutz von Meerestieren wie Schildkröten und Walen, die oft durch den Verzehr von Plastik verenden.

Nach UN-Angaben haben bislang mehr als 60 Länder Verbote verhängt oder verlangen Abgaben auf Einweg-Plastikgegenstände wie Tüten.