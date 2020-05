Rückgang um 76 Prozent

Neuwagenabsatz in Europa bricht im April massiv ein

Berlin (AFP) - Die Corona-Krise hat im April zu massiven Absatzrückgängen auf den Automobilmärkten in Europa geführt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug das Minus 76,3 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag mitteilte. In Deutschland brach der Absatz dem Verband der Automobilindustrie (VDA) zufolge um 61 Prozent ein.

Neuwagen am Duisburger Hafen © AFP

Der Unternehmensberatung EY erklärte, damit sei der EU-Neuwagenmarkt im April so stark eingebrochen wie nie zuvor. Europaweit die drastischsten Rückgänge verzeichneten dabei die Länder, die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen waren und deshalb besonders weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung umsetzten. In Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien und Spanien sanken die Neuzulassungen teils um mehr als 90 Prozent.