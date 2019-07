Durch Übernahme entsteht einer der größten Internethändler für Sexspielzeug

Niederländische EDC übernimmt Online-Geschäft von Erotikversand Beate Uhse

Hamburg (AFP) - Die niederländische EDC Gruppe übernimmt das Internetgeschäft des insolventen deutschen Erotik-Unternehmens Beate Uhse. Wie EDC am Donnerstag mitteilte, soll durch die Übernahme des Online-Handels einer der größten Internetanbieter für Sexspielzeug in Europa entstehen. EDC betreibt bereits den laut eigenen Angaben größten Erotikwebstore der Niederlande und produziert auch eigene Artikel, mit denen die Firma andere Geschäfte beliefert.

Produkte von Beate Uhse © AFP

Wie die Firma weiter mitteilte, sei die Nachfrage nach Erotikartikeln in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Die Wachstumsraten im Online-Geschäft lägen bei rund 15 Prozent pro Jahr. Kinofilme wie "Fifty Shades of Grey" hätten dem Geschäft zusätzlichen Antrieb gegeben.

Beate Uhse war eine Pionierin der Erotikbranche und betrieb über Jahre Aufklärungsarbeit für einen offeneren Umgang mit Sexualität. Sie eröffnete den ersten Sexshop der Welt in Flensburg. Das gleichnamige Unternehmen ist die Dachmarke für Webshops und Geschäfte in acht europäischen Ländern. Die seit 1999 an der Börse gelistete Beate Uhse AG hatte Ende 2017 Insolvenz beantragt. Das Unternehmen litt vor allem unter der Konkurrenz im Internet.

EDC wurde nach Unternehmensangaben vor zwölf Jahren in einem Dachzimmer gegründet und beschäftigt heute 140 Mitarbeiter, die vergangenes Jahr 21 Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten.