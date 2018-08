Otte-Kinast: Bauern brauchen pragmatische Lösungen

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin mahnt bei Dürrehilfen zur Besonnenheit

Düsseldorf (AFP) - Vor dem erneuten Bund-Länder-Treffen zu den Folgen der Dürre für die Bauern in Deutschland hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zur Besonnenheit aufgerufen. "Wir sind alle klug beraten, die Ergebnisse abzuwarten und zu gucken, wie viel Geld wir für welche Betriebe in die Hand nehmen müssen", sagte sie am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

Bund-Länder-Treffen zur Dürre in Berlin © AFP

Die Bauern in Deutschland benötigen "pragmatische Lösungen", daher müsse mit Soforthilfen abgewartet werden, bis das Ausmaß der Lage klar sei, fügte die Politikerin und Landwirtin hinzu. Im Bundeslandwirtschaftsministerium treffen sich am frühen Nachmittag Vertreter von Bund und Ländern erneut, um über die Folgen der Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen für die Bauern in Deutschland zu beraten.

Das Treffen auf Arbeitsebene findet auf Einladung von Ministerin Julia Klöckner (CDU) statt. Dabei soll es um eine erneute Bestandsaufnahme der erwarteten Dürreschäden gehen, Ziel ist es nach Angaben des Ministeriums, entsprechende Hilfen zu prüfen. Für Hilfsmaßnahmen bei Extremwetterereignissen sind die Länder zuständig, bei Ereignissen von nationalem Ausmaß kann aber auch der Bund Hilfen leisten.

Klöckner sagte der "Rheinischen Post" vom Montag, sobald die Zwischenergebnisse abgeglichen und die Förderprogramme der Länder bewertet seien, könne der Bund seine Hilfe "aufsetzen". So sei es auch bei der Dürre im Jahr 2003 gewesen. Für Finanzhilfen des Bundes müsse aber noch die Entwicklung der Weizen- und Getreidepreise abgewartet werden.

Bereits am Wochenende hatte Klöckner deutlich gemacht, bei der Entscheidung über Dürrehilfen regionale Unterschiede machen zu wollen. "Wir müssen uns die einzelnen Regionen genau anschauen", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Pauschale Soforthilfen lehnte sie ab.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte am Sonntagabend im ZDF, für die Landwirte sei entscheidend, dass die Länder und im Anschluss der Bund "den Notstand ausrufen". So könnten Bauern, die nachweislich Ernteausfälle von über 30 Prozent hätten, "auch direkt Unterstützung erhalten".