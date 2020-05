Japanischer Autobauer verbucht Milliardenverlust

Nissan schließt laut spanischer Regierung Werk in Barcelona mit 3000 Mitarbeitern

Madrid (AFP) - Der japanische Autobauer Nissan schließt nach Angaben der spanischen Regierung sein Werk in Barcelona. "Wir bedauern diese Entscheidung", sagte Außenministerin Arancha González Laya am Donnerstag im öffentlichen Rundfunk. In dem Werk beschäftigt der Konzern rund 3000 Mitarbeiter.

Nissan-Werk in Barcelona © AFP

Die spanische Regierung hatte sich vergeblich um einen Erhalt des Standortes bemüht. Die Autobranche steuert rund zehn Prozent der gesamten spanischen Wirtschaftsleitung bei. Der Außenministerin zufolge will Nissan seine Produktion nun auf Asien konzentrieren.

Der Autobauer vermeldete unterdessen für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr ein Minus von 671,2 Milliarden Yen (umgerechnet rund 5,7 Milliarden Euro). Es ist der erste Verlust des Konzerns seit der Finanzkrise 2008/2009.