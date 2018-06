Bauministerium hofft auf mehr Mittel

Obergrenze bei Baukindergeld könnte auf 140 Quadratmeter steigen

Berlin (AFP) - Beim Baukindergeld könnte die geplante Obergrenze für die Wohnfläche auch auf 140 Quadratmeter steigen. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte der "Bild"-Zeitung vom Montag, in den Koalitionsverhandlungen sei vereinbart worden, dass das Baukindergeld nicht mehr als zwei Milliarden Euro kosten solle. "Wenn die Union dabei bleiben will, dass auch relativ hohe Einkommen profitieren sollen, bleibt nur eine Begrenzung der Grundfläche. Ob das am Ende 120 oder 140 Quadratmeter sein werden, wird sich zeigen, wenn wir verlässliche Zahlen haben."

Die Zahlen müsse der zuständige CSU-Minister Horst Seehofer "jetzt endlich mal liefern", forderte Bartol. Baustaatssekretär Gunther Adler sagte der "Rheinischen Post" vom Montag, die Obergrenze von 120 Quadratmetern beziehe sich auf die veranschlagten Haushaltsmittel von zwei Milliarden Euro. "Sollte sich hier in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses noch etwas ändern, wollen wir das gerne aufgreifen."

Sollte die Fördersumme in weiteren Beratungen erhöht werden, könnten auch mehr Wohnungen etwa mit mehr Quadratmetern gefördert werden. Denkbar wäre etwa, die Förderung auf Wohnungen bis 140 Quadratmeter auszuweiten, schrieb die "Rheinische Post". Allerdings sei völlig unklar, wie viel mehr Geld dafür im Topf vorhanden sein müsste.

Mit dem Baukindergeld will die Koalition Familien den Weg zum Eigenheim erleichtern. Voraussetzung für die Zulage ist ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von maximal 75.000 Euro pro Jahr plus 15.000 Euro Freibetrag pro Kind. Dann soll das Baukindergeld über einen Zeitraum von zehn Jahren in Höhe von 1200 Euro pro Kind und Jahr gezahlt werden.

Medienberichten vom Wochenende zufolge will das SPD-geführte Bundesfinanzministerium eine Wohnflächenobergrenze von 120 Quadratmetern für Haushalte mit zwei Kindern einführen. Für jedes weitere Kind sollen demnach zehn Quadratmeter hinzukommen. Beschlossen werden solle dies am Donnerstag vom Haushaltsausschuss bei seiner Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2018. Die Union hatte diese Pläne kritisiert.

Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat ausgerechnet, dass die bislang von der Bundesregierung für die Maßnahme veranschlagten zwei Milliarden Euro bis 2021 kaum ausreichen dürften. Je nachdem, ob beim Baukindergeld auch Kinder berücksichtigt werden, die nach dem Hauskauf auf die Welt kommen, prognostizierte eine IW-Studie allein für diese Legislaturperiode einen Finanzierungsbedarf von bis zu 3,9 Milliarden Euro.