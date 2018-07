Unternehmen wollte Anlagen nutzen - Bundesverwaltungsgericht weist Klage ab

Oberirdische Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof können abgebaut werden

Leipzig (AFP) - Die Deutsche Bahn muss nach dem Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einem Tiefbahnhof die oberirdischen Gleise nicht zur weiteren Nutzung anbieten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Donnerstag die Klage eines Unternehmens ab, das die Anlagen weiter betreiben wollte. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt wird im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21 der bisherige Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof unter der Erde umgebaut.

Bauarbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof © AFP

Die 2011 gegründete Stuttgarter Netz AG wollte die Bahnsteige des momentan noch betriebenen Kopfbahnhofs und bestimmte Gleise weiter betreiben können. Ihre Klage richtete sich gegen das Eisenbahnbundesamt. Die Behörde sollte nach Ansicht des Unternehmens der Deutschen Bahn untersagen, die Anlagen zurückzubauen, bevor diese im Rahmen eines Stilllegungsverfahrens Dritten zur Übernahme angeboten wurden.

Nachdem das Unternehmen bereits vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart erfolglos gewesen war, scheiterte es nun auch mit der Revision gegen dieses Urteil. Das Bundesverwaltungsgericht begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass sämtliche Verbindungen von und zum Stuttgarter Hauptbahnhof erhalten blieben. Dieser werde lediglich nach dem Umbau als "Durchgangsbahnhof in Tieflage" weiter betrieben. Auf die Fortexistenz aller Gleis- und Bahnhofsanlagen komme es nicht an.