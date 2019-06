Mehr als 62.000 Tonnen erwartet

Obstbauern freuen sich über weiteres gutes Kirschenjahr

Wiesbaden (AFP) - Die Obstbauern freuen sich auch in diesem Jahr über eine gute Kirschenernte. Erwartet werde eine Menge von 62.200 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Gemessen am Zehnjahresdurchschnitt von gut 48.700 Tonnen wäre 2019 damit sogar ein sehr gutes Erntejahr. 2018 waren 60.100 Tonnen Kirschen geerntet worden.

Frisch geerntete Kirschen © AFP

In diesem Jahr werden laut den Statistikern voraussichtlich rund 47.700 Tonnen Süßkirschen geerntet werden, acht Prozent mehr als im Vorjahr und 51 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Bei den Sauerkirschen wird die Ernte dagegen um rund neun Prozent auf 14.500 Tonnen zurückgehen, auch weil die Anbaufläche stetig sinkt.