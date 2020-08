Windkraft- und Solaranlagen liefern so viel Energie wie nie im Monat Juli

Ökostrom-Produktion erreicht im Juli neuen Rekord

München (AFP) - Die Ökostrom-Produktion hat im Juli einen neuen Höchststand erreicht: Im vergangenen Monat wurden 18,2 Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt und damit so viel wie nie zuvor in einem Juli, wie der Stromanbieter Eon auf Grundlage eigener Berechnungen am Montag mitteilte. Demnach erzeugten die Ökostrom-Anlagen sechs Prozent mehr Strom als im Juli 2019.

Anteil des Ökostroms weiter gestiegen © AFP

Dabei wurden für Wind- und Solarstrom neue Juli-Rekordwerte erreicht: Knapp sieben Milliarden Kilowattstunden aus Windkraftanlagen und rund 6,3 Milliarden Kilowattstunden aus Solaranlagen waren es vergangenen Monat laut Eon.

Der Anteil grüner Energie am gesamten Stromverbrauch lag im Juli damit bei 48,91 Prozent, wie Eon weiter mitteilte. Insgesamt wurde 2020 damit bereits in fünf von sieben Monaten mehr grüne Energie produziert als in den Vergleichsmonaten 2019.

Das Umweltbundesamt hatte erst in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der Ökostrom-Anteil am Bruttostromverbrauch im ersten Halbjahr etwa 50 Prozent erreichte und damit sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Erzeugt wurden von Januar bis Juni demnach etwa 138 Milliarden Kilowattstunden aus Ökostrom. Der Anteil am Verbrauch stieg auch, weil wegen der Corona-Krise der Stromverbrauch insgesamt gesunken war.