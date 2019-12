Anteil von Windkraft und Solar inzwischen konstant über 30 Prozent

Ökostrom im dritten Quartal 2019 vor Kohlestrom

Berlin (AFP) - Der Anteil erneuerbarer Energien lag bei der im Inland produzierten und ins Netz eingespeisten Strommenge im dritten Quartal 2019 erneut vor dem Anteil des Kohlestroms. Das geht aus am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichten vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Damit setzte sich der Rückgang beim Kohlestrom fort, der auch bereits in den beiden Quartalen zuvor verzeichnet worden war.

Kohlekraftwerk in Niedersachsen © AFP

Im dritten Quartal stieg die Menge des eingespeisten Ökostroms auf 50,9 Terawattstunden oder einen Anteil von 42,4 Prozent. Die Wind- und Solarenergie allein kamen auf eine Menge von 36,3 Terawattstunden oder einen Anteil von 30,2 Prozent, der Rest entfiel vorwiegend auf Biogas und Wasserkraft. Im dritten Quartal 2018 hatte der Gesamtanteil des Ökostroms noch bei 34,0 Prozent gelegen, der von Windkraft und Solar bei 24,1 Prozent.

Konventionelle Energieträger kamen im dritten Quartal 2019 insgesamt auf 69,2 Terawattstunden oder einen Anteil von 57,6 Prozent. Davon entfielen 28,4 Prozent auf Kohlestrom, 13,9 Prozent auf Atomkraft und 13,0 Prozent auf Erdgas. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil der konventionellen Energieträger noch insgesamt 63,5 Prozent betragen, davon 39,4 Prozent Kohle, 13,3 Prozent Atomkraft und 8,7 Prozent Erdgas.

Erdgas verzeichnete mit einem Plus von 31 Prozent im Jahresvergleich den höchsten Zuwachs. Dies ist laut Statistischem Bundesamt neben Preiseffekten auch auf die flexible Einsetzbarkeit von Gaskraftwerken zurückzuführen, weswegen sie sich gut zur Kombination mit den schwankenden Erträgen von Windkraft- und Solaranlagen eignen.

Die Gesamtmenge des in Deutschland produzierten und ins Netz eingespeisten Stroms ging im Jahresvergleich um 12,8 Prozent auf 120,1 Terawattstunden zurück. Dies erklärt auch den prozentualen Anstieg bei der Atomkraft, obwohl dort die dort produzierte Strommenge leicht rückläufig war.