BAG: Arbeitgeber darf Aufnahmen bei Unterschlagungsverdacht nutzen

Offene Videoüberwachung überwacht auch Arbeitnehmer

Erfurt (AFP) - Arbeitgeber dürfen eine offene Videoüberwachung in Verkaufsräumen auch nutzen, um einem Verdacht von Straftaten der Arbeitnehmer nachzugehen. Dabei müssen sie das Bildmaterial nicht immer sofort auswerten, wie am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied. Der Arbeitgeber dürfe damit warten, bis hierfür "ein berechtigter Anlass" besteht. (Az: 2 AZR 133/18)

Bundesarbeitsgericht in Erfurt © AFP

Im Streitfall geht es um eine frühere Minijoberin bei einem Tabak- und Zeitschriftenhändler im Sauerland. Im Verkaufsraum hatte der Arbeitgeber eine offene Überwachungskamera installiert. Als er einen erheblichen "Warenschwund" feststellte, wertete er die Bilder aus. Dabei ergab sich, dass die Minijoberin bei Verkäufen vereinnahmtes Geld unterschlagen hatte. Sie wurde daraufhin entlassen.

Die Minijoberin bestritt die Vorwürfe und klagte gegen die Kündigung. Nach dem Erfurter Urteil ist sie aber rechtmäßig, wenn die offene Videoüberwachung zulässig war. Dies muss nun das Landesarbeitsgericht Hamm noch prüfen.