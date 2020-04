Verband wirft DHL Fehlplanung in der Corona-Krise vor

Onlinehandel kritisiert Verzögerungen bei Paketzustellung

Berlin (AFP) - Der Bundesverband Onlinehandel (BVOH) hat Paketdienstleister wie DHL für verspäteten Lieferungen in der Corona-Krise verantwortlich gemacht. Es sei "in keiner Weise zu akzeptieren", dass DHL nach vier Wochen Lockdown nicht in der Lage sei, die Kapazitäten richtig zu planen, kritisierte am Donnerstag BVOH-Präsident Oliver Prothmann. Es gebe keine Ausreden wegen mangelnder Kapazitäten, es könne sich nur um eine Fehlplanung handeln.

Laut Verband berichteten mehrere Händler, dass Unternehmen wie DHL die zusätzlichen Abholfahrten beim Händler ersatzlos storniert hätten. "Hätten die Paketdienstleister rechtzeitig auf den Engpass hingewiesen, hätten die Händler den Verkauf drosseln können", kritisierte Prothmann. Jetzt stünden die gepackten Pakete beim Händler und würden nicht ausgeliefert.

Das hat laut BVOH zur Folge, dass die Einkäufe nicht in Verteilzentren gebracht werden. Somit verzögert sich demnach die Auslieferung an die Käufer um mehrere Tage.