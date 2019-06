Elektro-Modell soll im Frühling 2020 bei den Händlern stehen

Opel bietet Corsa-e für knapp unter 30.000 Euro an

Rüsselsheim (AFP) - Opel will seinen elektrischen Kleinwagen Corsa-e zu einem Preis von unter 30.000 Euro anbieten. Der Basispreis für den Corsa-e werde in Deutschland 29.900 Euro betragen, kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller am Dienstag in Rüsselsheim an. Dennoch werde das Modell umfangreich ausgestattet sein, etwa mit einem schlüssellosen Startsystem und einer elektrischen Handbremse, automatischer Bremsfunktion und Tempomat.

Logo von Opel © AFP

Der elektrische Corsa werde ab Anfang 2020 im spanischen Saragossa vom Band laufen, sagte Lohscheller. Im Frühling 2020 solle der Kleinwagen dann bei den Händlern stehen.

Opel will bis 2024 alle Modelle auch in einer elektrischen Version anbieten. Der Corsa ist in Deutschland sehr beliebt; er wird seit Herbst 1982 hergestellt. Die Produktion des Kleinwagens wandert Ende dieses Jahres komplett ins Werk in Saragossa; die Montage des Kleinwagens in Eisenach läuft aus.

Konkurrent Volkswagen hatte seinen elektrischen Kleinwagen ID.3 Anfang Mai vorgestellt. Die ersten Fahrzeuge will der Konzern Mitte 2020 ausliefern, auch hierfür soll der Startpreis unter 30.000 Euro liegen.