Opel-Mutter nutzt durch Macron gelockertes Kündigungsrecht

PSA-Konzern will sich von 1300 Mitarbeitern trennen

Paris (AFP) - Der französische Autobauer PSA will sich in diesem Jahr von rund 1300 Mitarbeitern trennen. Der Konzern mit den Marken Peugeot, Citroën und Opel macht dafür als eines der ersten Unternehmen in Frankreich von dem gelockerten Kündigungsschutz Gebrauch, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von Gewerkschaftern erfuhr.

PSA will sich von 1300 Mitarbeitern trennen © AFP

Die älteren Mitarbeiter sollten freiwillig mit Abfindungen die Firma verlassen, hieß es. Der Konzern habe zugesagt, dafür 1300 jüngere Menschen unbefristet neu einzustellen und 2000 Ausbildungsplätze zu besetzen.

Dafür bedarf PSA noch der Zustimmung von Gewerkschaften, die mindestens 50 Prozent der Belegschaft vertreten. Die Gewerkschaft CGT warf dem Autokonzern vor, mittelfristig nur noch "instabile Jobs und Zeitverträge" anbieten zu wollen. Andere Gewerkschaften könnten dagegen zustimmen.

Der gelockerte Kündigungsschutz ermöglicht Unternehmen einen Stellenabbau ohne Sozialplan. Präsident Emmanuel Macron hatte das umstrittene Arbeitsmarktgesetz per Verordnung durchgesetzt. Die Bekleidungskette Pimkie kündigte kürzlich als erste an, in Frankreich nach den neuen Regeln mehr als 200 Stellen abbauen zu wollen.