Italienisches Familienunternehmen erreicht rund eine Milliarde Euro

Panini verdoppelt Umsatz wegen Fußballweltmeisterschaft

Mailand (AFP) - Die Fußballweltmeisterschaft in Russland im Sommer hat den Umsatz des Sammelbildchen-Herstellers Panini fast verdoppelt: Er stieg von 536 Millionen Euro 2017 auf rund eine Milliarde Euro 2018, wie Manager Antoni Allegra am Dienstag laut der italienischen Nachrichtenagentur Radiocor sagte. Er stellte ein Sammelalbum für die italienische Liga vor mit Bildern der Stars wie Ronaldo, Icardi oder Higuain.

Kind mit Panini-Album im Mailänder Stadion San Siro © AFP

Der Umsatz von Panini schwankt stark - in Jahren großer Meisterschaften ist er sehr viel höher als in Jahren ohne. 2014 etwa, dem Jahr der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, erreichte er 784 Millionen Euro.

Panini gibt es seit 1961. Gegründet wurde das Unternehmen von vier Brüdern im norditalienischen Modena. Die Alben und die Sammelbildchen werden in 120 Ländern verkauft. Seit Jahrzehnten hat Panini einen Exklusivvertrag mit dem Weltfußballverband Fifa.